В Ессентуках чествовали учителей

СЕГОДНЯ 18:29 2018-10-05T19:04:54+03:00

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В Ессентуках в День учителя чествовали педагогов. В Центре развития творчества детей собрались представители администрации города, краевой и городской Думы, духовенство, а также учащиеся школ и воспитанники хореографических и вокальных студий.

Как рассказали «Комсольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе мэрии, в этот день в зале присутствовали и молодые педагоги, и ветераны профессии, за плечами которых не один десяток лет работы в школах. 20 ветеранов педагогического труда получили грамоты управления образования Ессентуков. Как отметил в своем выступлении начальник управления образования Артем Данилов, труд педагога заслуживает особой благодарности, ведь именно учителя закладывают основы общества, формируют молодое поколение.

Благодарственные письма «За значительный вклад в развитие системы образования города-курорта Пятигорска, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня учителя» вручила педагогам депутат Госдумы РФ Ольга Казакова. В числе награжденных: Лариса Кащенко лицей №6, Наталья Абдулова школа №7, Ирина Глухова школа №8.

Почетными грамотами Министерства образования Ставрополья «За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, добросовестную работу в системе образования Ставропольского края» награждены Евгения Бережная школа, Елена Кольвах, Лариса Куницына, Наталья Положнова, Ирина Шадрина. Более 100 педагогов получили высокие награды Глав города Ессентуки и Думы города.