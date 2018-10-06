СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-06T09:38:37+03:00

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На Ставрополье пригшли первые осенние заморозки. Так, пользователи соцсети сообщают в местных пабликах, что в Ставрополе, Изобильном и Михайловске выпал град. Сообщается, что аномально холодная погода установилась на западе Ставрополья. Утром местами срывался дождь, были заморозки, подул резкий холодный ветер.

Напомним, после первых осенних заморозков с 7 октября, по прогнозам краевого гидрометцентра, ожидается потепление, а 8 октября воздух прогреется до плюс 23 градусов.