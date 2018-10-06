В Нальчике наградили героев за спасение школьника из ледяной воды

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-06T11:22:08+03:00

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В Главном управлении МЧС России по КБР в Нальчике наградили двоих героев, спасших школьника из ледяной воды. Все произошло 23 января 2018 года.За героизм, смелость и самоотверотметили медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

- В городском парке города Нарткала, школьник провалился в воду при выходе на лед пруда, - рассказали в ведомстве. - Сразу же намокший портфель стал тянуть мальчика на дно ледяного водоема.

На счастье, возле пруда гуляла со своим ребенком молодая мама Людмила Соколова. Увидев тонущего мальчика, она оставила коляску на берегу и побежала на помощь. Но лед был тонкий, и уже на подходе к мальчику, она тоже провалилась. По счастливой случайности, мимо проходил Амур Шекихачев и, не раздумывая ни секунды, бросился на помощь. Несмотря на тонкий лед и холодную воду, добрался до тонущих и вытащил из полыньи сначала мальчика, а затем помог выбраться на берег женщине.

До момента прибытия спасателей и скорой медицинской помощи, Людмила, которая проживала рядом, отвела мальчика и спасшего их парня к себе домой, где оказала первую доврачебную помощь: сделала растирание ребенку, переодела в сухую одежду и напоила горячим чаем.

После оказания помощи бригадой скорой медицинской помощи, мальчика передали родителям, его здоровью ничего не угрожает. Благодаря смелым, своевременным и решительным действиям Шекихачева и Соколовой жизнь ребенка была спасена.