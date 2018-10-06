В Ессентуки съехались на турнир 300 лучших тхеквондистов России

СЕГОДНЯ 14:51 2018-10-06T14:52:16+03:00

Ессентучане, учащиеся ДЮСШ «Спартак», выступающие в составе сборной Ставропольского края, в первый день завоевали 2 медали.

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Четвертый раз в Ессентуках стартовал Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ «Кубок Северного Кавказа», посвященный памяти мастера спорта международного класса, участницыXXVIII Олимпийских игр Маргариты Мкртчян. Как рассказли в пресс-службе администрации города-курорта, право открыть соревнования Оргкомитет предоставил заслуженному тренеру России, главному тренеру сборной команды России Вадиму Иванову. На торжественное открытие турнира приехали именитые спортсмены - президент Федерации тхэквондо СКФО Азрет Шакаров, президент Федерации тхэквондо КЧР Беслан Махов. Более трехсот участников съехались в Ессентуки для участия в мастерском турнире. Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия,, РСО Алания, Калмыкия, Дагестан, Крым, восемь областей России, Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский и Ставропольский края — такова география турнира.

Ессентучане, учащиеся ДЮСШ «Спартак», выступающие в составе сборной Ставропольского края, в первый день завоевали 2 медали - «серебро» у Аркадия Ежакова и «бронза» у Никиты Обищенко..