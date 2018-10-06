На трассе под Минводами столкнулись два грузовика

СЕГОДНЯ 16:13 2018-10-06T16:13:48+03:00

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, КамАЗ с прицепом двигался со стороны Невинномысска в сторону Минеральных Вод.

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В субботу, 6 октября, в 7 часов 30 минут утра на трассе Кавказ произошло жесткое столкновение двух грузовиков с прицепами. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, КамАЗ с прицепом двигался со стороны Невинномысска в сторону Минеральных Вод и на 321 километре столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем «Мерседес» с прицепом. В результате аварии, как сообщили в краевом управлении ГИБДД, пострадал водитель КамАЗа. Бригадой «Скорой помощи» он был доставлен городскую больницу Пятигорска. Других пострадавших в ДТП нет.

По предварительным данным, в аварии виноват водителя двигавшегося автомобиля, он не обеспечил контроля за движением своего транспортного средства.