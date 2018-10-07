2018-10-07T10:34:23+03:00
Общество

Министр спорта Дагестана: "Вся республика не спала и ждала победы Хабиба"

Михаил ЮЖНЫЙ
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Весь Дагестан не спал и с нетерпением ждал исхода жесткого поединка между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Об этом заявил СМИ министр спорта Дагестана Магомед Магомедов.

- Никто не сомневался, что Хабиб Нурмагомедов в этом поединке выиграет. Это очень важный для всех нас момент - победил ведь наш боец, выступающий под российским триколором. Не просто победил - он придушил соперника, который весьма непростительно вел себя перед началом боя. Веди он себя иначе, не задевал бы нашего бойца Хабиба, к проигравшему ирландцу было бы больше уважения,- подчеркнул Магомед Магомедов.

После поединка в октагоне вспыхнула массовая потасовка, в которой приняли участие команды бойцов, в непростую ситуацию пришлось вмешаться охране. Было принято решение отказаться от интервью в октагоне и демонстрации чемпиона с поясом. Был также арестован за участие в драке менеджер Хабиба Нурмагомедова.

- К решению не вручать Хабибу пояс в октагоне я отношусь крайне отрицательно. Снова проявились какие-то двойные стандарты? Пусть они этот чемпионский пояс хоть себе на шею повесят, Хабиб - победитель. Его сильнее не в мире, - заявил ТАСС министр спорта Дагестана.

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