Хабиб Нурмагомедов: меня уже поздравил Владимир Путин
На пресс-конференции после после боя Нурмагомедов извинился за потасовку за пределами октагона и рассказал о звонке от президента России Владимира Путина:
- Только что звонил Путин и сказал, что очень гордится моей победой, - заявил неоспоримый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Журналистам он также признался, что недовольный дракой отец очень ждет его дома, чтобы хорошенько встряхнуть.
- Показал себя не с лучшей стороны. А как насчёт его разговоров о моей религии, стране, отце? Для меня это очень важно, - объяснил причину прыжка за пределы ринга и последующей драки Хабиб.
Отметим, что с заявлением выступил и руководитель UFC Дана Уайт. Он не гарантирует передачу пояса Хабибу, но и не отрицает, что такое может произойти.