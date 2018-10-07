2018-10-07T11:21:11+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов: меня уже поздравил Владимир Путин

На пресс-конференции после боя дагестанский боец извинился за драку
Евгения СОКОРЕВА
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На пресс-конференции после после боя Нурмагомедов извинился за потасовку за пределами октагона и рассказал о звонке от президента России Владимира Путина:

- Только что звонил Путин и сказал, что очень гордится моей победой, - заявил неоспоримый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Журналистам он также признался, что недовольный дракой отец очень ждет его дома, чтобы хорошенько встряхнуть.

- Показал себя не с лучшей стороны. А как насчёт его разговоров о моей религии, стране, отце? Для меня это очень важно, - объяснил причину прыжка за пределы ринга и последующей драки Хабиб.

Отметим, что с заявлением выступил и руководитель UFC Дана Уайт. Он не гарантирует передачу пояса Хабибу, но и не отрицает, что такое может произойти.

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