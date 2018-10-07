2018-10-07T11:59:03+03:00
Спорт

Нурмагомедову не заплатят за бой с Макгрегором гонорар в 2 млн долларов

Выплата денег приостановлена из-за "неспортивного поведения дагестанца"
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: Vk.comФото: Vk.com
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Атлетическая комиссия Невады временно приостановит выплату крупного гонорара российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову, который победил в титульном бое своего визави ирландца Конора Макгрегора.

- Комиссия проведёт расследование неспортивного инцидента, произошедшего после окончания боя в Лас-Вегасе, - сообщает спортивное издание MMA Fighting со ссылкой на руководителя комиссии Боба Беннетта.

По словам представителей комиссии, Нурмагомедов внезапно выпрыгнул из октагона и напал на одного из сотрудников команды Макгрегора, стоявшего рядом с клеткой.

Нурмагомедов должен получить за победный бой не менее 2 млн долларов. По словам Беннетта, к участникам потасовки могут быть применены различные штрафные санкции. Велика вероятность, что Нурмагомедова вообще отстранят от дальнейшего участия в состязаниях UFC.

Также Боб Беннетт выразил свое искреннее сожаление, что вечер боёв в Лас-Вегасе окончился подобным образом. В свою очередь, Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции извинился перед организаторами за своё неспортивное поведение, объяснив его оскорблениями, прозвучавшими со стороны Макгрегора и его тренеров.

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