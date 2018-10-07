2018-10-07T13:45:31+03:00
Общество

В Ставрополе победу Нурмагомедова отметили лезгинкой в 8 утра

Танец попал на видео [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В краевой столице победоносный для России исход поединка Нурмагомедов-МакГрегор отметили лезгинкой. Танец ранним утром, сразу после победы Хабиба, исполнили на улице Тухачевского перед торговым центром.

Лезгинкой и громкой музыкой отметили победу Хабиба Нурмагомедова его ставропольские болельщики.

Запал болельщиков оценили не все. В сети ставропольцы пожаловались, что из-за шумного веселья не смогли хорошенько выспаться в единственный выходной.

- Куда полиция смотрит? - возмутились местные жители. - Спорт в цирк превратили.

Напомним, сегодня состоялся долгожданный поединок между бойцом из Дагестана Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором МакГрегором. Бой завершился на 4 раунде победой россиянина.

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