2018-10-07T14:05:55+03:00
Общество

До конца года десяткам сирот из Карачаево-Черкесии дадут жилье

На эти цели выделили 32,6 млн рублей
Евгения СОКОРЕВА
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До конца годом больше 20 сирот из КЧР отметят новоселье в новом жилье, купленном за деньги из бюджета. Как рассказали власти Карачаево-Черкесии, ключи уже получили 13 человек.

- До конца 2018 года планируем купить еще не менее 11 жилых помещений, - добавили в республиканском министерстве имущественных и земельных отношений.

Отмечается, что на программу по обеспечению детей-сирот жильем всего потратят больше 32,6 млн рублей. Их этой суммы 17,6 миллионов - деньги из федерального бюджета.

Сейчас в республике в очереди на жилье стоят больше шестисот сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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