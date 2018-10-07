2018-10-07T15:27:35+03:00
Происшествия

На Ставрополье вооруженная банда ограбила чабана

Михаил ЮЖНЫЙ
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Группа молодых людей, подозреваемых в разбое, задержана на Ставрополье. По данным следствия, трое молодых людей приехали на пастбище вблизи хутора Сотникова Кочубеевского района.

Угрожая пистолетом, вооруженные преступники забрали у мирно пасшего овец пастуха более 40 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники уголовного розыска кочубеевской полиции быстро нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители города Невинномысск.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам грозит до 10 лет за решеткой, сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в воскресенье в краевом управлении МВД РФ.

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