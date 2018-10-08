2018-10-08T08:16:36+03:00
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова пообещал наказать сына за драку после боя с Макгрегором

И пообещал "жестокие санкции"
Михаил ЮЖНЫЙ
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Отец и тренер российского бойца MMA Хабиба Нургагомедова Абдулманап Нурмагомедов пообещал наказать сына за драку с командой Макгрегора после вчерашнего боя в Лас-Вегасе.

- Ты спортсмен и ты делаешь все, что хочешь в октагоне. За пределами — посторонние люди. Моя команда всегда славилась дисциплиной, поэтому мои личные санкции к Хабибу Нурмагомедову будут гораздо более жесткими, чем санкции со стороны UFC, — заявил СМИ Нургагомедов-старший. - Я как тренер и отец также несу большую ответственность за случившееся после поединка в Лас-Вегасе.

Напомним, сразу после победы над ирландцем Конором Макгрегором в главном бою турнира UFC разъяренный оскорблениями из зала Нурмагомедов внезапно выпрыгнул из октагона и атаковал тренера соперника по борьбе Диллона Дэниса. Началась драка, которую с трудом остановили охранники.

Хабиб Нурмагомедов после вчерашней победы остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою. Он впервые защитил свой престижный титул чемпиона UFC в легком весе. Глава промоушена Дана Уайт не исключил, что российский боец может быть наказан: офштрафонван и дисквалифицирован. Также Хабиб может лишиться чемпионского пояса из-за случившейся потасовки.

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