В Ставрополе уволили водителя маршрутки, объехавшего пробку по аллее
В Ставрополе по решению городских властей на днях был уволен водитель маршрутки, который проехал автомобильную пробку по пешеходной зоне - аллее.
- Служебное расследование было проведено из-за распространившегося по соцсетям ролика с видеорегистратора, где видно как перевозчик решилтаким необычным образом сократить время ожидания движения на проспекте Карла Маркса, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Сразу после этого ролика водитель, нарушивший правила, был найден. Рабочий контракт с ним администрация краевой столицы немедленно расторгла, так как шофер подвергал опасности жизни всех своих многочисленных пассажиров, а также пешеходов.
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