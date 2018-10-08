2018-10-08T10:06:04+03:00
Происшествия

В Ставрополе уволили водителя маршрутки, объехавшего пробку по аллее

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе по решению городских властей на днях был уволен водитель маршрутки, который проехал автомобильную пробку по пешеходной зоне - аллее.

- Служебное расследование было проведено из-за распространившегося по соцсетям ролика с видеорегистратора, где видно как перевозчик решилтаким необычным образом сократить время ожидания движения на проспекте Карла Маркса, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Сразу после этого ролика водитель, нарушивший правила, был найден. Рабочий контракт с ним администрация краевой столицы немедленно расторгла, так как шофер подвергал опасности жизни всех своих многочисленных пассажиров, а также пешеходов.

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