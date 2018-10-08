В Пятигорске женщина зарезала сожителя в день своего рождения

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-08T10:38:58+03:00

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В Пятигорске расследуют убийство 39-летнего местного жителя, которого зарезала его 41-летняя сожительница. Все произошло вечером 29 сентября на съемной квартире. Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе краевого управления СКР РФ, женщина в тот день праздновала свой день рождения.

- Мужчина отказался поздравлять сожительницу, - рассказали в ведомстве. - В ходе конфликта она схватила нож и ударила его в грудь. От полученноой раны он скончался на месте.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы следы преступления, изъяты ножи. По решению суда женщину заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».