2018-10-08T10:59:39+03:00
Происшествия

28-летний убийца работника фермы на Ставрополье пришел с повинной

После преступления он тщательно замел следы и сбросил тело в канал
Татьяна ГУЩИНА
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На Ставрополье расследуют убийство 52-летнего жителя Степновского района. Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе краевого управления СКР РФ, в преступлении подозревают его 28-летнего товарища по работе, жителя села Верхнестепного.

По данным следствия, 24 сентября молодой мужчина застрелил своего коллегу в ходе ссоры на животноводческой ферме.

- Во время конфликта мужчина взял ружье и выстрелил в грудь сотрудника, - добавили в ведомстве. - Тот погиб на месте.

После содеянного молодой человек, чтобы замести следы преступления, отнес тело товарища к оросительному каналу и сбросил в воду.

Однако муки совести заставили его через несколько дней самостоятельно прийти с повинной в полицию. Сейча срассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения.

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