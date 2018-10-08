Судебные приставы Дагестана изъяли у должника имущества почти на 200 миллионов рублей
Судебные приставы Дагестана на днях наложили арест на имущество местного должника-бизнесмена.
- Тот отказывался выплачивать банковский кредит на крупную сумму свыше 202 млн рублей, во исполнение решения Советского районного суда Махачкалы, - сообщает пресс-служба надзорного органа.
Приставы изъяли у должника заправку, земельные участки, экспериментально-механический цех, общая сумма которых составила 189 млн рублей.
Все арестованное имущество, как сообщает источник, в установленном порядке передано на реализацию. Долг бизнесмен так и не вернул.
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