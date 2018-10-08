Пенсионер в Пятигорске заготовил в трехлитровых банках почти килограмм наркотиков

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-08T11:57:48+03:00

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В полицию Пятигорска поступила оперативная информация о необычном увлечении 61-летнего пенсионера. Знакомые мужчины рассказали о том, что пожилой человек дома заготавливает и хранит у себя дома наркотики. Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе краевого управления МВД, сотрудники правоохранительных органов приехали домой к пенсионеру и обнаружили во время обыска тайник: трехлитровые банки с растительным веществом серо-зеленого цвета.

- После проведенной экспертизы оказалось, что это наркотикое вещество весом около 850 граммов, - добавили в ведомстве. - По закону, такой объем квалифицируется как крупный размер.

Мужчину доставили в отделение полиции, где он во всем сознался. Как пояснил задержанный, он хранил наркотики для личного применения.

Возбуждено уголовное дело, пенсионеру может грозить до десяти лет заключения.