2018-10-08T13:11:54+03:00
Происшествия

В Ставрополе задержаны четверо автоугонщиков

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае полицейскими были арестованы четверо угонщиков автомобилей. Мужчины применяли для преступления устройство для дистанционного сканирования сигнала ключей и запуска мотора.

После этого они угоняли машину в соседний регион, где машины разбирали и по частям продавали. Одного из подозреваемых в совершении преступлений задержали в Ставрополе, двое находились в Курском районе нашего края.

Еще один мужчина пытался скрыться, но был обнаружен и арестован в Челябинской области. На данный момент установлено, что четверо молодых людей причастны как минимум к шести угонам.

Среди разобранных угонщиками машин были пять иномарок и один отечественный автомобиль Всего злоумышленники угнали машин на общую сумму около восьми с половиной миллионов рублей.

- По фактам краж завели уголовное дело, максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет колонии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль
«Тормозите, а то мне за вас неудобно»: Нурмагомедов потроллил хейтеров
Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с акцией протеста в Ингушетии
Верховный суд Дагестана оставил брата Абдулатипова под арестом
Пенсионер в Пятигорске заготовил в трехлитровых банках почти килограмм наркотиков
Судебные приставы Дагестана изъяли у должника имущества почти на 200 миллионов рублей
28-летний убийца работника фермы на Ставрополье пришел с повинной
В Пятигорске женщина зарезала сожителя в день своего рождения
В Ставрополе уволили водителя маршрутки, объехавшего пробку по аллее
Отец Хабиба Нурмагомедова пообещал наказать сына за драку после боя с Макгрегором
На КБР идут заморозки
На Ставрополье вооруженная банда ограбила чабана
До конца года десяткам сирот из Карачаево-Черкесии дадут жилье
В Ставрополе победу Нурмагомедова отметили лезгинкой в 8 утра
Конор Магрегор потребовал реванша от Хабиба Нурмагомедова
Нурмагомедову не заплатят за бой с Макгрегором гонорар в 2 млн долларов
Тони Фергюсон вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова