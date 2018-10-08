В Ставрополе задержаны четверо автоугонщиков

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-08T13:11:54+03:00

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В Ставропольском крае полицейскими были арестованы четверо угонщиков автомобилей. Мужчины применяли для преступления устройство для дистанционного сканирования сигнала ключей и запуска мотора.

После этого они угоняли машину в соседний регион, где машины разбирали и по частям продавали. Одного из подозреваемых в совершении преступлений задержали в Ставрополе, двое находились в Курском районе нашего края.

Еще один мужчина пытался скрыться, но был обнаружен и арестован в Челябинской области. На данный момент установлено, что четверо молодых людей причастны как минимум к шести угонам.

Среди разобранных угонщиками машин были пять иномарок и один отечественный автомобиль Всего злоумышленники угнали машин на общую сумму около восьми с половиной миллионов рублей.

- По фактам краж завели уголовное дело, максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет колонии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.