В Ставрополе задержаны четверо автоугонщиков
В Ставропольском крае полицейскими были арестованы четверо угонщиков автомобилей. Мужчины применяли для преступления устройство для дистанционного сканирования сигнала ключей и запуска мотора.
После этого они угоняли машину в соседний регион, где машины разбирали и по частям продавали. Одного из подозреваемых в совершении преступлений задержали в Ставрополе, двое находились в Курском районе нашего края.
Еще один мужчина пытался скрыться, но был обнаружен и арестован в Челябинской области. На данный момент установлено, что четверо молодых людей причастны как минимум к шести угонам.
Среди разобранных угонщиками машин были пять иномарок и один отечественный автомобиль Всего злоумышленники угнали машин на общую сумму около восьми с половиной миллионов рублей.
- По фактам краж завели уголовное дело, максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет колонии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.
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