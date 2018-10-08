Верховный суд Дагестана оставил брата Абдулатипова под арестом
Верховный суд (ВС) Дагестана оставил в силе решение районного суда об аресте на два месяца брата экс-главы Дагестана, депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова по делу об участии в преступном сообществе.
- Сегодня Верховный суд Дагестана апелляционным постановлением от 8 октября 2018 года оставил избранную в отношении Раджаба Абдулатипова меру пресечения в силе, - уточнили в Верховном суде.
В случае предъявления подозреваемому обвинения в срок до 45 суток со дня его задержания, он останется под арестом до 25 ноября. 1 октября защита Раджаба Абдулатипова обжаловала решение Советского районного суда Махачкалы об аресте своего подзащитного.
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