Верховный суд Дагестана оставил брата Абдулатипова под арестом

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-08T14:20:18+03:00

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Верховный суд (ВС) Дагестана оставил в силе решение районного суда об аресте на два месяца брата экс-главы Дагестана, депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова по делу об участии в преступном сообществе.

- Сегодня Верховный суд Дагестана апелляционным постановлением от 8 октября 2018 года оставил избранную в отношении Раджаба Абдулатипова меру пресечения в силе, - уточнили в Верховном суде.

В случае предъявления подозреваемому обвинения в срок до 45 суток со дня его задержания, он останется под арестом до 25 ноября. 1 октября защита Раджаба Абдулатипова обжаловала решение Советского районного суда Махачкалы об аресте своего подзащитного.