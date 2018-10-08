2018-10-08T15:48:17+03:00
Спорт

«Тормозите, а то мне за вас неудобно»: Нурмагомедов потроллил хейтеров

Боец посмеялся над недоброжелателями в своём Instagram
Андрей ЗОБОВ
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Нурмагомедов потроллил хейтеров и поблагодарил фанатовНурмагомедов потроллил хейтеров и поблагодарил фанатовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Боец смешанных единоборст Хабиб Нурмагомедов, в воскресенье защитивший свой титул чемпиона в лёгком весе по версии UFC в поединке с Конором Макгрегором, потроллил своих недоброжелателей и посмеялся над скандальной ситуацией.

Общественный резонанс вызвал прыжок бойца в толпу после победы над соперником. Интернет-сообщество разделилось на две половины: одна осуждает Хабиба за несдержанность и неспортивное поведение, а другая поддерживает своего кумира, считая, что члены команды Макгрегора были по праву наказаны за дерзость и оскорбления семьи и веры дагестанца.

Жаркие споры вызвали живой отклик самого спортсмена. Он потроллил хейтеров, опубликовав забавное фото с ироничным комментарием.

— Мое лицо, когда кто то говорит, что прыжок мой не понравился. А я так старался! — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

khabib_nurmagomedovkhabib_nurmagomedov
Мое лицо, когда кто то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался!
1096040 отметок «Нравится»29823 комментариевInstagram

Несмотря на спорный эпизод, подавляющее большинство пользователей поздравило Хабиба с победой. Люди признали, что россиянин без шансов расправился с чрезмерно болтливым и хвастливым ирландцем.

— По-моему мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравится. По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. Я же говорил вам, что 6 октября я отвечу на все его слова. Или вы реально ждали, что меня там побьют? — Посмеялся Хабиб над фанатами Конора, которые в единочасье переметнулись на его сторону. — А мои искренние болельщики — вы просто космос. Спасибо вам за вашу невероятную поддержку, я люблю вас!

Напомним, что, несмотря на победу, из-за скандала Хабиб так и не получил чемпионский пояс. Над спортсменом нависла угроза дисквалификации и лишения титула. Отец Нурмагомедова Абдулманап рассказал «Комсомольской правде», что в этом случае Хабиб может разорвать все связи с UFC и завершить спортивную карьеру.

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