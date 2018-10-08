2018-10-08T16:05:46+03:00
Происшествия

В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль

50-летний водитель получил многочисленные ранения
Андрей ЗОБОВ
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В ингушском городе Сунжа неизвестный или группа неизвестных обстреляли автомобиль местного жителя. Мужчина получил множественные ранения, но выжил. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ингушетии.

По информации полиции, инцидент произошёл на улице Калинина в городе Сунжа. 50-летний мужчина находился в автомобиле, когда неизвестные открыли в него огонь. Произведя серию выстрелов, нападавший скрылся.

Пострадавший получил множество пулевых ран. Его экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Тип и вид оружия, из которого стрелял преступник, пока не установлены. Также ведётся работа по установлению личности нападавшего.

По данным источника «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, основной версией правоохранителей является попытка убийства на почве кровной мести.

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