В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-08T16:05:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В ингушском городе Сунжа неизвестный или группа неизвестных обстреляли автомобиль местного жителя. Мужчина получил множественные ранения, но выжил. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ингушетии.

По информации полиции, инцидент произошёл на улице Калинина в городе Сунжа. 50-летний мужчина находился в автомобиле, когда неизвестные открыли в него огонь. Произведя серию выстрелов, нападавший скрылся.

Пострадавший получил множество пулевых ран. Его экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Тип и вид оружия, из которого стрелял преступник, пока не установлены. Также ведётся работа по установлению личности нападавшего.

По данным источника «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, основной версией правоохранителей является попытка убийства на почве кровной мести.