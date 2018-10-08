В Ставрополе владелица буйной лошади заплатит 100 тысяч за переломы ребёнка

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-08T17:35:34+03:00

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В Ставрополе владелицу буйной лошади приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. Во время конной прогулки животное сбросило шестилетнюю девочку. Она получила перелом позвоночника.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе краевой прокуратуры, инцидент произошёл в марте 2017 года. Хозяйка лошади завела нелегальный бизнес, наняв 15-летнюю девочку. Задача несовершеннолетней была проста — катать желающих по центральному парку за 150 рублей.

В потоке клиентов выделился отец, попросивший покатать его 6-летнюю дочь. Но во время прогулки животное чего-то испугалось, перестало слушаться девушку и встало на дыбы. Маленькая наездница с большой высоты упала на асфальт и получила перелом грудных позвонков.

Следствие расценило это как тяжкий вред здоровью ребёнка. За это 50-летняя хозяйка животного, организовавшая нелегальный бизнес, обязана выплатить 100 тысяч рублей.