На Ставрополье криминалиста нашли мёртвым в собственном кабинете

СЕГОДНЯ 17:48 2018-10-08T17:48:13+03:00

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В воскресенье вечером эксперта-криминалиста полиции нашли мёртвым в собственном служебном кабинете в городе Изобильном. Основная версия следствя — самоубийство. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

По информации ведомства, 34-летний сотрудник правоохранительных органов работал в экспертно-криминалистической группе по Красногвардейскому району. По информации следствия, причиной смерти пострадавшего могло стать самоубийство. Других подробностей правоохранители не раскрывают.

— В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии. Следователь осмотрел место, назначен ряд экспертиз. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться по результатам проверки, — сообщили в пресс-службе.