На Ставрополье криминалиста нашли мёртвым в собственном кабинете
В воскресенье вечером эксперта-криминалиста полиции нашли мёртвым в собственном служебном кабинете в городе Изобильном. Основная версия следствя — самоубийство. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.
По информации ведомства, 34-летний сотрудник правоохранительных органов работал в экспертно-криминалистической группе по Красногвардейскому району. По информации следствия, причиной смерти пострадавшего могло стать самоубийство. Других подробностей правоохранители не раскрывают.
— В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии. Следователь осмотрел место, назначен ряд экспертиз. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться по результатам проверки, — сообщили в пресс-службе.
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