2018-10-08T18:55:31+03:00
Общество

Горячая вода поступит в отключенные «Энергоресурсами» дома ессентучан завтра утром

Глава города пообещал лишить лицензий УК, которые продолжат копить долги
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Подачу горячей воды в ессентукских многоэтажках обещают возобновить во вторник утромПодачу горячей воды в ессентукских многоэтажках обещают возобновить во вторник утром
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Отключение жилых домов от теплой воды началось в прошлую пятницу. АО «Энергоресурсы» ограничило подачу воды из за больших долгов: текущий составляет 39 млн., общий объем долга насчитывает 250 млн. рублей. Эта крайняя мера возмутила законопослушных плательщиков. Около ста жалоб поступило в различные инстанции, в социальных сетях опубликованы десятки постов с просьбой о помощи.

Ситуация с отключением жителей от горячей воды сразу попала на контроль главы Ессентуков. Совместно с прокуратурой города, государственной жилинспекцией ситуацию удалось стабилизировать только в понедельник. Действия АО «Энергоресурсы» были признаны неправомерными, подача воды должны была возобновиться незамедлительно. В течение дня горячая вода вернулась в 10 многоэтажек.

Отключенными полностью остаются 12 домов, частично - 69. Сегодня на совещании в администрации Ессентуков руководство АО «Энергоресурсы» пообещало остальным дать воду утром во вторник. Также на совещании была выработана совместная линия городских властей и ресурсоснабжающей организации.

- Будем совместно работать с УК по платежной дисциплине. Привлекать государственную жилинспекцию. Те управляющие компании, которые продолжат копить долги за потребленные ресурсы, будут лишаться лицензии, а их дома передаваться другим компаниям, - отметил глава города Ессентуки Александр Некристов.

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