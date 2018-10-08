Чеченский правозащитник Оюб Титиев получил европейскую премию

СЕГОДНЯ 19:55 2018-10-08T19:55:39+03:00

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Чеченский правозащитник Оюб Титиев, которого на родине подозревают в незаконном хранении наркотиков, был удостоен премии Вацлава Гавела. Об этом сообщает пресс-служба Парламентской ассамблеи Совета Европы.

— Эта премия является признанием того вклада, который Титиев и «Мемориал» делают в защиту закона и человеческих прав. Также это послание ко всем правозащитникам региона, что их работу ценят и поддерживают, — объяснила председателя ПАСЕ Лилианы Мори Паскье.

Титиев стал третьим лауреатом престижной премии, который не смог присутствовать на вручении награды. Напомним, сейчас правозащитник назходится под следствием за хранение 200 граммов марихуаны. Их полицейские нашли при обыске в машине Титиева. Сам Оюб продолжает настаивать на том, что наркотики были подброшены, с целью его скомпрометировать.