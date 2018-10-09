В Дагестане два военных утонули в БТР
Бронетранспортер с двумя военнослужащими утонул в Каспийском море, найдено тело одного погибшего. Об этом Interfax сообщили в правоохранительных органах Дагестана. Инцидент произошел при десантировании БТР с корабля.
— Военным не удалось выбраться из боевой машины, когда она начала тонуть, проинформировал источник в правоохранительных органах. - Оба военнослужащих, служивших по контракту, погибли. В БТР находились 24-летний Магомедэдин из Каякентского района и 29-летний Расул из Астраханской области.
По данным МВД БТР затонул 7 октября во время учений на территории военной части на улице Приморская. Найдено тело Рамазанова.
В то же время в пресс-службе Южного военного округа информацию о происшествии отрицают.
— Это не соответствует действительности. Бронетранспортёр не тонул, потерь среди личного состава нет, — заявил начальник пресс-службы ЮВО, покловник Вадим Астафьев.
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