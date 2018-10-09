2018-10-09T09:05:16+03:00
Общество

Владимир Путин и Дмитрий Медведев сегодня приедут на Ставрополье

Президент и премьер посетят яблоневые сады
Михаил ЮЖНЫЙ
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Президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев посетят 9 октября Ставропольский край с рабочей поездкой.

Во время данной официальной поездки состоится совещание по вопросам деятельности и развития сельскохозяйственной отрасли северокавказского региона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время визита в регион глава государства и премьер, согласно планам, посетят яблоневые сады предприятия «Рассвет», пообщаются с сотрудниками компании и ознакомятся со всем процессом сбора селькогохозяйственного урожая.

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