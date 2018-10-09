Юнус-Бек Евкуров назвал провокаторами организаторов митинга против определения границы с Чечней

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-09T10:24:28+03:00

И считает сам договор о рубежах двух регионов благом для народа

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Большинство организаторов митинга в связи с соглашением об установлении границы Ингушетии с Чечней просто преследует свои политические цели. Так считает глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Руководители Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, напомним, ранее подписали договор о демаркации административной границы между регионами. Некоторые недовольные жители Ингушетии вышли на митинг в Магасе, требуя широкого обсуждения данного вопроса вплоть до референдума, и выражая несогласие с обменом с Чечней равноценными нежилыми участками земли.

- Я знаю, что среди организаторов много тех, кто реально переживает за свою землю и людей, но большинство организаторов - это всего лишь провокаторы. Те, кто по-настоящему хочет решить вопрос земли - их просто втянули в этот митинг. Этоn договор об административной границе - настоящее благо для ингушского народа и поистине историческое событие. А остальное, что заявляется на акции протеста, - это политика - сказал Юнус-Бек Евкуров ТАСС.

Глава региона, по его словам, готов встретиться с ними и объяснить свою позицию.