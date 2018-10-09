2018-10-09T11:28:05+03:00
Общество

В Кубке Северного Кавказа по тхэквондо победили пятеро ессентучан

Одно «золото», по два «серебра» и «бронзы» получили воспитанники ДЮСШ «Спартак»
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Юные ессентукские спортсмены успешно выступили на турниреЮные ессентукские спортсмены успешно выступили на турнире
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Юные спортсмены из ессентукской ДЮСШ «Спартак» приняли участие во «Всероссийском турнире по тхэквондо «Кубок Северного Кавказа» памяти мастера спорта международного класса, участницы XXVIII Олимпийских игр Маргариты Мкртчян.

Золотую медаль мастерского турнира завоевала Вероника Васюкова, три победы одержала она в весовой категории до 37 кг. В весовой категории до 44 кг могла стать первой Диана Залхаева. В очередной раз она проявила спортивный характер и вышла на финальный бой, несмотря на высокую температуру. Одержать победу над соперницей не удалось, в результате - серебряная медаль.

Еще одна серебряная медаль у Аркадия Ежакова в весовой категории до 48 кг, две бронзовые медали - у Вероники Ежаковой в весовой категории до 34 кг и Никиты Обищенко в весовой категории до 63 кг.

В командном зачете победу одержала команда Кабардино-Балкарии, второе место заняла Карачаево-Черкесия, третье - Северная Осетия - Алания. Ставропольский край в число призеров в командном зачете не вошел.

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