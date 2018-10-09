В Пятигорске мужчина из ревности забил до смерти свою подругу

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-09T12:51:10+03:00

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Против 32-летнего жителя Пятигорска на днях правоохранители возбудили уголовное дело. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Инцидент в столице СКФО произошёл 26 сентября.

Подозреваемый мужчина на улице во время ссоры с сожительницей из-за внезапной ревности сильно избил её руками и ногами. От полученных травм 35-летняя женщина на следующий день скончалась в больнице. Сейчас подозреваемый в ее убийстве находится под стражей.

- Следователи собирают все необходимые улики и доказательства. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба - краевого управления Следственного комитета России.