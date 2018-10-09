В Ессентуках возобновили подачу горячей воды

СЕГОДНЯ 12:49 2018-10-09T12:49:19+03:00

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Почти 4 дня более тысячи жителей Ессентуков не получали горячую воду. Поставщик АО «Энергоресурсы» ввел ограничения из за неплатежей. Предприятие озвучила текущий долг на уровне 39 миллионов рублей. В числе отключенных большинство оказались добросовестными плательщиками, которые направили поток жалоб на «Энергоресурсы».

В ситуацию вмешались городская администрация и прокуратура. Ответ жителям был однозначный - предприятию немедленно возобновить подачу горячей воды.

Ситуацию удалось стабилизировать только в понедельник. В течение дня горячая вода вернулась в 10 многоэтажек из 22. Остальные 12 подключены утром 9 октября, также полностью возобновлена подача ресурса в частично отключенные 69 домов.