Путин и Медведев пообедают с аграриями в яблоневом саду на Ставрополье

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-09T16:27:53+03:00

Президент и премьер прибудут в регион во вторник днём

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Президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым приедут на Ставрополье, чтобы посетить сельскохозяйственное мероприятие в яблочных садах. Об этом на пресс-конференции сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Путин и Медведев посетят сельхозпредприятие «Рассвет». Посмотрят, как идёт сбор урожая яблок. Это место — удивительно красивый яблочный сад, где, при помощи современных технологий выращиваются повышенные урожаи невероятно качественной продукции, — рассказал Песков.

По его словам, в планы первых лиц государства входит обед с работниками предприятия в атмосфере приятной, дружеской беседы. Такой формат общения, по словам пресс-секретаря, «дает возможность напрямую узнать о ситуации, получить информацию, что называется, от земли».

После этого в планах президента и премьера — заседание, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы развития сельского хозяйства в регионе. С основным докладом на нём выступит глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

— Такой вот «сельскохозяйственный» день в графике президента, — резюмировал Песков.