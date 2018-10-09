Путин прибыл на Ставрополье вместе с Медведевым

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-09T16:26:14+03:00

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Владимир Путин и Дмитрий Медведев прилетели на Ставрополье. Самолёт с первыми лицами государства приземлился в Минеральных Водах. В их планах посещение яблоневых садов и проведение ключевого совещания по вопросам сельского хозяйства.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и Медведев планируют посетить роскошные сады предприятия «Рассвет». Здесь они понаблюдают за сбором урожая и пообщаются с аграриями, пообедав за общим столом.

После этого в планах президента участие в совещании, которое будет касаться вопросов дальнейшего развития сельского хозяйства в регионе и стране. Здесь с докладом выступит глава федерального Минсельхоза Дмитрий Патрушев.