На Ставрополье у женского монастыря нашли и обезвредили мину

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-09T17:03:58+03:00

Мину обнаружили неподалёку от монастыря в селе Ясная Поляна. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Ставропольскому краю

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На Ставрополье гуляющие обнаружили опасную мину около женского монастыря в селе Ясная Поляна Предгорного района Ставрополья. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, для нейтрализации заряда на место пришлось выезжать взрывотехникам инженерно-технического отделения ОМОН. После анализа снаряда оказалось, что прохожие обнаружили пехотную осколочную мину ПОМ-2Р. Радиус её поражения — 16 метров. Однако боезапас валялся просто так, не будучи установленным и взведённым. Поэтому специалистам легко удалось нейтрализовать угрозу.

Теперь представителям правоохранительных органов предстоит выяснить, каким образом заряд оказался неподалёку от женского монастыря. Подобные мины приняли на вооружение лишь в конце 90-х годов и неизвестно, кто мог оставить или потерять его в районе Ясной Поляны.