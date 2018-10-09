Отец Нрумагомедова простил Конора Макгрегора

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-09T18:17:25+03:00

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Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап простил Конора Макгрегора. Ирландский боец оскорблял отца и тренера своего соперника до поединка, называя его «трусом, заискивающим перед Рамзаном Кадыровым».

— Я прощаю Конора Магрегора. Все в прошлом. Надо сделать анализ всего, что произошло и извлечь уроки. Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками, решили двигаться к другим высотам. Я надеюсь, в этом есть благо, — написал Абдулманап в Instagram.

Напомним, что перед поединком Макгрегор неоднократно пытался вывести Хабиба из равновесия, оскорбляя святая святых дагестанца — родину, семью и религию. Несмотря на это, Хабиб дождался боя и в клетке уже не сдерживался, размазав своего соперника по настилу октагона.

Таким образом Нурмагомедов вернул все обиды и отмстил за оскорбление отца. Сам же Абдулманап решил забыть о неприятном эпизоде и двигаться дальше. Ему нужно продолжать готовить сына к новым боям, ведь, по последним сообщениям из Невады, атлетическая комиссия штата не должна отстранить чемпиона надолго и скоро Нурмагомедову вновь предстоит защищать свой титул.