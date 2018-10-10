2018-10-10T08:32:43+03:00
Происшествия

В Дагестане скончались двое подростков, пострадавших при взрыве в школе

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Врачи так и не смогли спасти двоих подростков, получивших сильные ожоги при взрыве газа, который произошел неделю назад в спортшколе в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана. Об этом сообщили ожоговом центре республиканской клинической больницы.

- Мальчики получили более 90% ожогов тела. С момента поступления их в больницу они были постоянно подключены к аппарату искусственного дыхания. Но накануне они скончались, - сказали медики больницы, где лежали пострадавшие подростки.

Напомним, трагедия произошла 2 октября этого года. Вечером в спортивной школе в селе Эбдалая произошла утечка газа. Дети как обычно пришли на тренировку, включили свет и внезапно произошел мощный взрыв.

Сильные ожоги получили сразу пятеро подростков. Троих их них самолетом МЧС России срочно на лечение доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Двое пострадавших детей оказались не транспортабельны.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отец Нрумагомедова простил Конора Макгрегора
На Ставрополье у женского монастыря нашли и обезвредили мину
Путин прибыл на Ставрополье вместе с Медведевым
Путин и Медведев пообедают с аграриями в яблоневом саду на Ставрополье
В Ессентуках возобновили подачу горячей воды
В Пятигорске мужчина из ревности забил до смерти свою подругу
В Кубке Северного Кавказа по тхэквондо победили пятеро ессентучан
Юнус-Бек Евкуров назвал провокаторами организаторов митинга против определения границы с Чечней
В Ставропольской клинической больнице провели вторую успешную операцию по пересадке почки
Владимир Путин и Дмитрий Медведев сегодня приедут на Ставрополье
В Дагестане два военных утонули в БТР
Чеченский правозащитник Оюб Титиев получил европейскую премию
Горячая вода поступит в отключенные «Энергоресурсами» дома ессентучан завтра утром