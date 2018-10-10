В Дагестане скончались двое подростков, пострадавших при взрыве в школе
Врачи так и не смогли спасти двоих подростков, получивших сильные ожоги при взрыве газа, который произошел неделю назад в спортшколе в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана. Об этом сообщили ожоговом центре республиканской клинической больницы.
- Мальчики получили более 90% ожогов тела. С момента поступления их в больницу они были постоянно подключены к аппарату искусственного дыхания. Но накануне они скончались, - сказали медики больницы, где лежали пострадавшие подростки.
Напомним, трагедия произошла 2 октября этого года. Вечером в спортивной школе в селе Эбдалая произошла утечка газа. Дети как обычно пришли на тренировку, включили свет и внезапно произошел мощный взрыв.
Сильные ожоги получили сразу пятеро подростков. Троих их них самолетом МЧС России срочно на лечение доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Двое пострадавших детей оказались не транспортабельны.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»