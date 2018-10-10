В КБР уголовник пытался украсть восьмилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-10T10:23:33+03:00

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В КБР возбуждено уголовное дело в отношении жителя Прохладненского района, подозреваемого в попытке похищения ребенка.

По версии следствия, в шестом часу вечера 6 октября этого года пьяный ранее судимый 49-летний злоумышленник, с целью похищения 8-летней девочки, против воли и согласия ребенка, взял её за руку и насильно повел в неизвестном направлении.

Однако его остановил случайный очевидец. Он же вызвал полицию, которая задержала преступника. Сейчас выясняются все обстоятельства и намерения арестованного злоумышленника