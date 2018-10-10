В КБР 26 чиновников «забыли» честно заполнить декларации

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-10T10:55:17+03:00

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В Урванском районе Кабардино-Балкарии прокуратура проверила исполнение антикоррупционного законодательства и пришла к неутешительным выводам. Оказалось, что 26 чиновников совершенно случайно «забыли» внести в декларации некоторые сведения.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе республиканской прокуратуры, оказалось, что некоторые работники районных и сельских администрации владеют незадекларированными машинами, квартирами и домами. Некоторые также предпочли скрыть сведения о принадлежащем им бизнесе.

Информация о 26 нарушителях была задокументирована их непосредственным руководителям. Им предстоит выбрать для нарушителей достойное наказание. Напомним, что трудовой кодекс предусматривает в таких случаях взыскание в виде замечания, выговора и даже увольнения.