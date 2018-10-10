2018-10-10T10:55:17+03:00
Происшествия

В КБР 26 чиновников «забыли» честно заполнить декларации

Прокуратура выявила нарушения и призвала госслужащих к ответственности
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Урванском районе Кабардино-Балкарии прокуратура проверила исполнение антикоррупционного законодательства и пришла к неутешительным выводам. Оказалось, что 26 чиновников совершенно случайно «забыли» внести в декларации некоторые сведения.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе республиканской прокуратуры, оказалось, что некоторые работники районных и сельских администрации владеют незадекларированными машинами, квартирами и домами. Некоторые также предпочли скрыть сведения о принадлежащем им бизнесе.

Информация о 26 нарушителях была задокументирована их непосредственным руководителям. Им предстоит выбрать для нарушителей достойное наказание. Напомним, что трудовой кодекс предусматривает в таких случаях взыскание в виде замечания, выговора и даже увольнения.

Еще больше материалов по теме: «Коррупция Северный Кавказ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Железноводске местный житель пытался изнасиловать девушку
В двух районах Дагестана завершилась контртеррористическая операция
В КБР уголовник пытался украсть восьмилетнюю девочку
В Дагестане скончались двое подростков, пострадавших при взрыве в школе
Отец Нрумагомедова простил Конора Макгрегора
На Ставрополье у женского монастыря нашли и обезвредили мину
Путин прибыл на Ставрополье вместе с Медведевым
Путин и Медведев пообедают с аграриями в яблоневом саду на Ставрополье
В Ессентуках возобновили подачу горячей воды
В Пятигорске мужчина из ревности забил до смерти свою подругу
В Кубке Северного Кавказа по тхэквондо победили пятеро ессентучан
Юнус-Бек Евкуров назвал провокаторами организаторов митинга против определения границы с Чечней
В Ставропольской клинической больнице провели вторую успешную операцию по пересадке почки
Владимир Путин и Дмитрий Медведев сегодня приедут на Ставрополье
В Дагестане два военных утонули в БТР
Чеченский правозащитник Оюб Титиев получил европейскую премию
Горячая вода поступит в отключенные «Энергоресурсами» дома ессентучан завтра утром