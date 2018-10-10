2018-10-10T11:27:24+03:00
Происшествия

В двух районах Дагестана завершилась контртеррористическая операция

Силовики обнаружили и уничтожили одного боевика
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Буйнакском и Урванском районах Дагестана снят режим КТО. Контртеррористическая операция, стартовавшая 27 сентября, завершилась. За это время правоохранители обнаружили и нейтрализовали одного боевика.

Как сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» источник, близкий к силовым структурам Дагестана, режим контртеррористической операции был снят в 10:00 по мск в среду.

Напомним, что КТО началась 27 сентября. Силовики располагали информацией о скрывающихся на территории Урванского и Буйнакского района террористах. Уже 28 числа в районе Буйнакского перевала произошла перестрелка, в результате которой одного боевика удалось нейтрализовать.

За оставшееся время силовикам не удалось обнаружить других бандитов и операция была свернута.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Железноводске местный житель пытался изнасиловать девушку
В КБР 26 чиновников «забыли» честно заполнить декларации
В КБР уголовник пытался украсть восьмилетнюю девочку
В Дагестане скончались двое подростков, пострадавших при взрыве в школе
Отец Нрумагомедова простил Конора Макгрегора
На Ставрополье у женского монастыря нашли и обезвредили мину
Путин прибыл на Ставрополье вместе с Медведевым
Путин и Медведев пообедают с аграриями в яблоневом саду на Ставрополье
В Ессентуках возобновили подачу горячей воды
В Пятигорске мужчина из ревности забил до смерти свою подругу
В Кубке Северного Кавказа по тхэквондо победили пятеро ессентучан
Юнус-Бек Евкуров назвал провокаторами организаторов митинга против определения границы с Чечней
В Ставропольской клинической больнице провели вторую успешную операцию по пересадке почки
Владимир Путин и Дмитрий Медведев сегодня приедут на Ставрополье
В Дагестане два военных утонули в БТР
Чеченский правозащитник Оюб Титиев получил европейскую премию
Горячая вода поступит в отключенные «Энергоресурсами» дома ессентучан завтра утром