В двух районах Дагестана завершилась контртеррористическая операция

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-10T11:27:24+03:00

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В Буйнакском и Урванском районах Дагестана снят режим КТО. Контртеррористическая операция, стартовавшая 27 сентября, завершилась. За это время правоохранители обнаружили и нейтрализовали одного боевика.

Как сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» источник, близкий к силовым структурам Дагестана, режим контртеррористической операции был снят в 10:00 по мск в среду.

Напомним, что КТО началась 27 сентября. Силовики располагали информацией о скрывающихся на территории Урванского и Буйнакского района террористах. Уже 28 числа в районе Буйнакского перевала произошла перестрелка, в результате которой одного боевика удалось нейтрализовать.

За оставшееся время силовикам не удалось обнаружить других бандитов и операция была свернута.