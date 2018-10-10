2018-10-10T12:31:16+03:00
Происшествия

В Железноводске местный житель пытался изнасиловать девушку

И теперь попал под следствие
Михаил ЮЖНЫЙ
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Против 40-летнего жителя города Железноводска заведено уголовное дело. Его подозревают в покушении на изнасилование молодой девушки на улице города.

СУ СКР по Ставропольскому краю сообщает, что вечером мужчина долго следовал за своей жертвой, молодой девушкой, а потом в какой-то момент атаковал ее.

Сначала он начал наносить жертве сильные удары по лицу, а потом попытался ее изнасиловать. Несмотря на свой страх и силу соперника, девушка смогла дать достойный отпор преступнику, убежать закричать, и позвать на помощь.

Услышав на улице шум и крики, помочь незнакомке поспешил один случайный прохожий. Он кинулся вслед за насильником, догнал его, повалил на землю и удерживал вплоть до самого прибытия наряда полиции. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

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