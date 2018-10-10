2018-10-10T13:35:04+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов получит звание «Народный герой Дагестана»

Боец получит «Золотого орла»
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб Нурмагомедов получит звание «Народный герой Дагестана» и сопутствующую награду — «Золотого Орла»Хабиб Нурмагомедов получит звание «Народный герой Дагестана» и сопутствующую награду — «Золотого Орла»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после триумфа в поединке с Конором Макгрегором станет «Национальным героем Дагестана». Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил председатель «Фонда патриотического воспитания молодежи имени генерал — полковника Магомеда Танкаева» Гасангусейн Абдулжелилов.

Дагестанский «Орёл» станет золотым. После победы над Макгрегором боец стал настоящей легендой и примером для местных жителей, триумф отмечали буквально всей республикой. Поэтому, за особый вклад в развитие спорта, а также защиту чемпионского пояса самой престижной версии смешанных единоборств – UFC, Нурмагомедов получит в награду «Золотого орла» — медаль, выдающуюся вместе с почётным званием.

Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе дагестанец уничтожил в октагоне своего заклятого соперника Конора Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC. Ирландец досрочно сдался после удушающего приёма в четвёртом раунде.

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