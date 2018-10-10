На Ставрополье осудили мать, утопившую годовалого сына в его день рождения

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-10T14:39:26+03:00

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На Ставрополье осудили мать, нечаянно утопившую собственного сына в его первый день рождения. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Трагедия произошла в полёлке Солнечнодольск Изобильненского района Ставрополья 6 июня. Молодая мать решила пышно отметить первый день рождения своего ребёнка. Посреди празднества она решила помыть ребёнка. Она положила его в ванную, открыла кран и ушла к гостям.

Пиршество продолжалось ещё час, пока 34-летняя женщина не вспомнила, что ребёнок всё ещё в ванной. Когда гости открыли дверь ванной комнаты, они увидели бездыханное тело головалого младенца, плавающее в воде.

Специалисты следственного комитета собрали достаточную доказательную базу, чтобы обвинить женщину в непреднамеренном убийстве собственного чада. Суд согласился с их доводами и назначил женщине наказание в виде шести месяцев исправительных работ.