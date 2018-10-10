Путин встретится с Нурмагомедовым в Ульяновске

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-10T15:05:10+03:00

Хабиб Нурмагомедов заявил, что на форум он летит ради встречи с президентом России Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дмитрий Песков заявил, что отдельно встречаться с Хабибом глава государства не планирует

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Хабиб Нурмагомедов встретится с президентом России Владимиром Путиным на спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Ульяновске. Однако личную встречу с чемпионом UFC, защитившим свой титул в бою с Макгрегором, Путин проводить не собирается. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Владимир Владимирович 10 октября посетит площадки спортивного форума в Ульяновске. Там же он встретится с первым российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Но пока в планах нет какого-то времени, отведённого для отдельной встречи со спортсменом, — заявил Песков.

Ранее сам Хабиб заявил, что для него основной целью посещения форума является именно встреча с президентом России.

— Мы для этого туда и летим! — Сообщил журналистам Нурмагомедов перед вылетом их Махачкалы.

Напомним, 6 октября россиянин уничтожил в октагоне самого популярного бойца смешанных единоборств в мире, ирландца Конора Макгрегора. Спортсмен имел преимущество в каждом раунде, закончив бой досрочно с помощью удушающего приёма.