В Ессентуки прибыла очередная партия коммунальной техники

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-10T15:58:19+03:00

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К подметально-уборочной машине и измельчителю веток в ессентукском комбинате по благоустройству добавился мини-погрузчик, дополнительные щетки и ковши. Новая техника позволит значительно улучшить качество уборки городских улиц, облегчить, а на некоторых участках и вовсе минимизировать ручную уборку.

По словам специалистов ЖКХ, новые машины имеют функцию увлажнения дороги, что не даст пыли подниматься. Сменные ковши - только на первый взгляд лишь дополнительный элемент для уборки, на самом деле, их смена за 3 минуты может быть эффективнее работы двух отдельных тракторов.

Коммунальное обновление в Ессентуках завершится после прибытия в город КамАЗов-самосвалов с дополнительным оборудованием. Среди последних приобретений - и машины, которые помогут курорту справиться с гололедом и снежными навалами зимой.