В Северной Осетии упавшими футбольными воротами убило школьницу

СЕГОДНЯ 16:21 2018-10-10T16:21:51+03:00

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Трагически завершиась обычная прогулка двух школьниц в североосетинском городе Беслане. Вечером 9 октября 11-летняя девочка вместе с одноклассницей шла по футбольному полю недалеко от фабрики "Исток".

Девочка близко подошла к воротам и попыталась залезть на них как на турник. Когда она схватилась за перекладину, тяжеленная металлическая конструкция рухнула и свалилась на нее. От полученных страшных травм ученица скончалась. Помочь ей приехавшие по вызову медики уже не успели.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Северной Осети, в рамках доследственной проверки правоохранителям предстоит уточнить административную принадлежность спортплощадки. После этог может быть возбуждено уголовное дело против должностных лиц, отвественных за спортивные сооружения и объекты в городе.