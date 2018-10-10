2018-10-10T16:21:51+03:00
Происшествия

В Северной Осетии упавшими футбольными воротами убило школьницу

Ведется следствие
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трагически завершиась обычная прогулка двух школьниц в североосетинском городе Беслане. Вечером 9 октября 11-летняя девочка вместе с одноклассницей шла по футбольному полю недалеко от фабрики "Исток".

Девочка близко подошла к воротам и попыталась залезть на них как на турник. Когда она схватилась за перекладину, тяжеленная металлическая конструкция рухнула и свалилась на нее. От полученных страшных травм ученица скончалась. Помочь ей приехавшие по вызову медики уже не успели.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Северной Осети, в рамках доследственной проверки правоохранителям предстоит уточнить административную принадлежность спортплощадки. После этог может быть возбуждено уголовное дело против должностных лиц, отвественных за спортивные сооружения и объекты в городе.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Северная Осетия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ессентуки прибыла очередная партия коммунальной техники
Путин встретится с Нурмагомедовым в Ульяновске
На Ставрополье осудили мать, утопившую годовалого сына в его день рождения
Хабиб Нурмагомедов получит звание «Народный герой Дагестана»
В Железноводске местный житель пытался изнасиловать девушку
В двух районах Дагестана завершилась контртеррористическая операция
В КБР 26 чиновников «забыли» честно заполнить декларации
В КБР уголовник пытался украсть восьмилетнюю девочку
В Дагестане скончались двое подростков, пострадавших при взрыве в школе
Отец Нрумагомедова простил Конора Макгрегора
На Ставрополье у женского монастыря нашли и обезвредили мину
Путин прибыл на Ставрополье вместе с Медведевым
Путин и Медведев пообедают с аграриями в яблоневом саду на Ставрополье
В Ессентуках возобновили подачу горячей воды
В Пятигорске мужчина из ревности забил до смерти свою подругу
В Кубке Северного Кавказа по тхэквондо победили пятеро ессентучан
Юнус-Бек Евкуров назвал провокаторами организаторов митинга против определения границы с Чечней
В Ставропольской клинической больнице провели вторую успешную операцию по пересадке почки
Владимир Путин и Дмитрий Медведев сегодня приедут на Ставрополье
В Дагестане два военных утонули в БТР
Чеченский правозащитник Оюб Титиев получил европейскую премию
Горячая вода поступит в отключенные «Энергоресурсами» дома ессентучан завтра утром