2018-10-10T17:02:07+03:00
Общество

Ставропольцам покажут стильное французское кино

В «Синема парк» проходит V фестиваль «Le Cinema Fran ais»
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С 9 по 14 октября в кинотеатре «Синема парк Космос» проходит V фестиваль французского кино «Le Cinema Français» при поддержке посольства Франции, Французского института в России и «Альянс Франсез».

В рамках фестиваля состоятся премьеры наиболее ярких французских фильмов сезона, лауреатов и участников международных кинофестивалей, а также номинантов и обладателей главных кинопремий мира.

Это стильное кино для людей с тонким вкусом, которые ценят все подлинное, красивое и неординарное. Миссия фестиваля показать широкому российскому зрителю картины, снятые не для денег, а из любви к кинематографу как к искусству.

Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Подробное расписание и билеты на сайте.

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