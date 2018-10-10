Ставропольцам покажут стильное французское кино
С 9 по 14 октября в кинотеатре «Синема парк Космос» проходит V фестиваль французского кино «Le Cinema Français» при поддержке посольства Франции, Французского института в России и «Альянс Франсез».
В рамках фестиваля состоятся премьеры наиболее ярких французских фильмов сезона, лауреатов и участников международных кинофестивалей, а также номинантов и обладателей главных кинопремий мира.
Это стильное кино для людей с тонким вкусом, которые ценят все подлинное, красивое и неординарное. Миссия фестиваля показать широкому российскому зрителю картины, снятые не для денег, а из любви к кинематографу как к искусству.
Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
Подробное расписание и билеты на сайте.
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