2018-10-10T18:07:56+03:00
Общество

Дороги в Ессентуках проверили технадзор и общественники

Специальная комиссия оценила ремонтные работы на улицах Маяковского, Урицкого и Чкалова
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Комиссия из специалистов и общественников проверила, как ремонтируют улицы в ЕссентукахКомиссия из специалистов и общественников проверила, как ремонтируют улицы в Ессентуках
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В комиссию вошли специалисты технадзора, Управления ЖКХ и общественники. Владимир Пискунов, руководитель подрядной организации, рассказал проверяющим о завершающей стадии ремонтных работ.

Так, на улице Маяковского уже произведена замена бордюрного камня, выкладывается выравнивающий слой асфальта, идет поднятие канализационных люков. Через несколько дней дорогу покроют еще одним слоем асфальта, завершающим.

- В Ессентуках картина достаточно позитивная, большая часть улиц заасфальтирована, увиденным мы довольны, - отметила Наталья Павленко, представитель общественной организации. - Люди работают, и подрядчик обоснованно уверяет, что работы будут завершены в срок, до наступления холодов.

Ремонт улицы Чкалова завершен на 95%. Особое внимание уделяется очистке улиц от мусора и веток. На Урицкого готовность дороги оценивается в 80%, каток работает на тротуарах и самой автомагистрали, завершается тротуарная связь, устанавливается пандус в районе школы № 8.

Все дорожные работы в Ессентуках планируется завершить до конца ноября. Всего же в этом году будут полностью отремонтировано семь курортных улиц.

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