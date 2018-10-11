2018-10-11T08:20:03+03:00
Общество

В КЧР фермер расстрелял лошадей, пасшихся на его кукурузном поле

Теперь ему грозит наказание
Михаил ЮЖНЫЙ
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Полицейский Карачаево-Черкесии проводят проверку в связи с инцидентом в станице Исправной, где местный фермер расстрелял двух лошадей, пасшихся на его кукурузном поле.

- В дежурную часть накануне обратился 35-летний житель станицы Исправная, который сообщил, что неизвестный человек на кукурузном поле на окраине станицы, стрелял в его лошадей, пасшихся без присмотра. В результате одна лошадь была убита, а вторая ранена, - рассказали в МВД по КЧР.

Полицейские установили, что в животных из карабина стрелял 58-летний местный житель, который является владельцем этого кукурузного поля. Подозреваемый дал признательные показания в своем преступлении. Ему грозит уголовное наказание.

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