На Ставрополье птичье гнездо лишило жизни пожилую женщину

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-11T13:50:48+03:00

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Угарным газом насмерть отравилась 91-летняя женщина в Новоалександровске из-за неправильной эксплуатации отопительного котла. Ее 66-летний сын сейчас находится в реанимации.

По информации правоохранителей, в дымоходе не было тяги, что способствовало накоплению угарного газа в помещении. По предварительным данным произошло это из-за того, что птица свила в дымоходе гнездо.

— Учитывая, что систему газоснабжения и оборудования проверили в марте, гнездо скорее всего появилось только этим летом. Во всем доме сейчас отключен газ, — сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Виновниками трагедии стали сами владельцы котла. По словам энергетиков, они должны были проверять состояние дымохода и следить за тем, чтобы труба ничем не засорилась. В итоге невнимательность стоила жизни хозяйке дома.