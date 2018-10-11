2018-10-11T11:30:26+03:00
Происшествия

На Ставрополье насильник надругался над дочерью и мальчиком-инвалидом

Уголовное дело передано в суд
Андрей ЗОБОВ
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Житель Ессентуков сядет на скамью подсудимых за надругательство над детьми. Мужчина совершил двойное сексуальное преступление против 7-летней дочери и 12-летнего мальчика-инвалида.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю, преступление было совершено в мае текущего года. 32-летний подозреваемый остался наедине с дочкой и мальчишкой — братом бывшей жены. Он надругался над детьми, совершив ряд действий сексуального характера.

Следователи уже собрали необходимую доказательную базу и провели экспертизы, которые подтвердили факт совершения преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Если мужчину признают виновным, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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